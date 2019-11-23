İstanbul'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Zeminin kaygan olması nedeniyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan şeritten sağladı.

Kaza yapan araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

