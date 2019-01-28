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İstanbul'da 11 farklı tarihi eser operasyonu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başından bu yana 11 farklı operasyon düzenledi.

İstanbul'da 11 farklı tarihi eser operasyonu 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- KAÇAKÇILIK Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ocak ayı başından bu yana 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim'in de arasında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığına yönelik 1-25 Ocak tarihleri arasında Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Küçükçekmece, Üsküdar, Çekmeköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde 11 farklı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda Doğu Roma, Bizans ve İslam dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara, altın vaftiz madalyası'nın da aralarında bulunduğu bin 202 sikke, bin 155 metal obje, mermer sütun, detektör ve deri kaplı el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınana şüpheliler hakkında savcılığın talimatıyla 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatılarak Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı.
Ele geçirilen tarihi eserler detaylı inceleme yapılması için İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Harbiye Askeri Müzesi'ne gönderileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı baskınlarda polis kameralarına yansıyan bazı operasyonlar basın mensuplarıyla paylaşıldı.

(fotoğraflı)

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