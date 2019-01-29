İstanbul’da 11 ilçede yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 ilçede yaptıkları başarılı operasyonlarla piskopos başı şeklinde sunu kabı, Helenistik döneme ait askeri matara ve altın vaftiz madalyasının da aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirdi. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul’un 11 ilçesinde 1-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda Helenistik döneme ait askeri matara, piskopos başı şeklinde sunu kabı, altın vaftiz madalyası, deri kaplı el yazması Kur’an-ı Kerim, mermer sütun, Doğu Roma İmparatorluğu-Bizans ve İslami dönemlere ait bin 202 adet sikkenin yanı sıra çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan şahıslar serbest bırakıldı.
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor
Duyan oraya koştu! 100 metre kuyruk oluştu: Akın ettiler
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum