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İstanbul'da 11 ilçedeki geçersiz oyların sayımı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:01 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerinin ardından, 22 ilçenin 11'inde itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı bitti - Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı devam ediyor

İSTANBUL (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından 11 ilçede, itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan geçersiz oyların sayılması yönündeki itirazlar ve Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırmasının ardından ilçe seçim kurullarındaki sayım işlemleri devam ediyor.

Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken, Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım tamamlandı.

Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
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