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  4. İstanbul’da 110 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul’da 110 kilo eroin ele geçirildi

25.11.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 110 kilogram eroin, 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi, M.A.

Esenyurt’ta polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 110 kilogram eroin, 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Polisi, M.A. tarafından Doğu illeri üzerinden İstanbul’a getirilen uyuşturucu maddelerin "torbacı" diye tabir edilen kişilerce Kemerburgaz ve Göktürk mahallelerinde piyasaya sürme hazırlığında olduğunu belirledi.
Bir süre fiziki takip gerçekleştiren emniyet ekipleri, ilk olarak 20 Kasım’da Esenyurt’ta bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 110 kilo eroin ve 6 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Baskında uyuşturucu maddeleri Doğu illerinden kente soktuğu ileri sürülen M.A. adlı zehir taciri yakalandı. M.A.’nın polisteki ifadesinde uyuşturucu maddeleri ‘torbacı’ diye tabir edilen kişilere vermeye çalıştığı tespit edildi. Zanlı, emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.
M.A.’nın ifadelerinden yola çıkan polis, söz konusu uyuşturucuların Göktürk ve Kemerburgaz’da gelir düzeyi yüksek kişilere uyuşturucu satan 13 şüphelinin yakalanması için bu sabah 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 13 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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