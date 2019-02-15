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İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 12 PKK’lı yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünde korsan gösteri ve emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen PKK üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına düzenlenen operasyonda 12 PKK’lı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK’nın İmralı Adası’nda tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanışının yıldönümünde korsan gösteri ve emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları ileri sürülen PKK üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eylem hazırlığında olan çoğu örgütün gençlik yapılanmasına mensup şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 12’si yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca ve mermiler, çeşitli ebatlarda bıçak ve örgütsel dergi, kitap ve doküman ele geçirildi.
Yakalanan 12 PKK’lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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