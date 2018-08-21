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İstanbul'da 1226 acemi kasap acile koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.

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