İSTANBUL'DA 1226 ACEMİ KASAP ACİLE KOŞTU

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti. İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.
Görüntü Dökümü:
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-Kendini yaralayanlar
-Hastaneye gelenler
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