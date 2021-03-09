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  4. İstanbul’da 13 ilçede DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı

İstanbul’da 13 ilçede DEAŞ’a operasyon: 14 gözaltı

09.03.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde harekete geçen emniyet güçleri, örgüt yanlısı faaliyet gösteren, Afganistan, Irak ve Suriye gibi çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu bazı şüphelileri tespit etti. Bu kapsamda DEAŞ bağlantılı olduğu ifade edilen yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için 13 ilçede 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen terör polisi, 14 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Yakalanan 14 şüpheli Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

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