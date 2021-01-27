İstanbul’da 14 adreste DAEŞ’e yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi

İstanbul’un 4 ilçesinde, gözaltı kararı verilen 14 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları öğrenilen terör örgütü DAEŞ adına faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 14 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için Başakşehir, Esenler, Küçükçekmece ve Esenyurt’ta 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, adreslerde arama yapıldı yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

