İstanbul'da 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB), şirket ve kurumlara yönelik eğitimlerine hız verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra şirketler ve kurumlar çalışanlarına yönelik afete hazırlık eğitimlerine öncelik vermeye başladı.

İstanbul'u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak, deprem sırasında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı, ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak amacıyla kurulan AHEB tarafından düzenlenen eğitimler, son aylarda vatandaşlardan olduğu kadar sivil toplum kuruluşları, belediye ve şirketlerden de büyük ilgi görüyor.

Depremin ardından AHEB'e gelen yoğun talep sonucu bugüne dek 140 kurum, Afete Hazırlık ve Deprem Bilinci Eğitimleri için sıraya girdi. Belediyelere de hizmet veren birimin randevu verecek günü kalmadı.