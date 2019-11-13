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İstanbul'da 140 kurum deprem eğitimi için sıraya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:52 | Son Güncelleme

Şirket ve kurumların eğitim için başvurduğu Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Biriminde randevu verecek gün kalmadı

İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi (AHEB), şirket ve kurumlara yönelik eğitimlerine hız verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden sonra şirketler ve kurumlar çalışanlarına yönelik afete hazırlık eğitimlerine öncelik vermeye başladı.

İstanbul'u etkileyecek olası yıkıcı bir depreme hazırlık için gerçekleştirilen çalışmalara katkıda bulunmak, deprem sırasında can ve mal kaybını azaltmak için halkın afet bilincini, yerel hazırlığı, ilk müdahale organizasyon ve becerilerini arttırmak amacıyla kurulan AHEB tarafından düzenlenen eğitimler, son aylarda vatandaşlardan olduğu kadar sivil toplum kuruluşları, belediye ve şirketlerden de büyük ilgi görüyor.

Depremin ardından AHEB'e gelen yoğun talep sonucu bugüne dek 140 kurum, Afete Hazırlık ve Deprem Bilinci Eğitimleri için sıraya girdi. Belediyelere de hizmet veren birimin randevu verecek günü kalmadı.

Söz konusu eğitimlerde Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu hatırlatılarak, riskleri en aza indirmek için alınması gereken önlemler, deprem sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler veriliyor.

Birim tarafından 1 Ocak ile 9 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen eğitimler kapsamında, 76 eğitmen yetiştirildi. Temel afet bilinci eğitimi ile 237 kişi bilgilendirildi. Deprem simülasyon tırı etkinliğinde 36 günde toplam 13 bin 893 katılımcıya eğitim verildi.

Kandilli Kampüsünde bulunan DepremPark'ı ziyaret eden 154 okuldan toplam 4 bin 600 öğrenciye ve 312 öğretmene ise deprem ve depreme hazırlık konularında uygulamalı eğitimler sunuldu.

AHEB'in şirketlere yönelik eğitimlerinde ise talepte bulunan çeşitli firma ve kurumların çalışanlarına yönelik deprem tırı simülasyon ve eğitimi ile temel afet bilinci eğitimleri gerçekleştiriliyor. Halihazırda 100'ü aşkın şirket ve kurum eğitim talebinde bulundu.

24 Eylül'de Antalya'da başlayan bu eğitimler, Bodrum, Kuşadası, İzmir Balçova, Ankara Eryaman, İstanbul Anadolu Hisarı, Yalova, Kocaeli Derince, İstanbul Beylikdüzü ve Silivri ile Çanakkale'de devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
afet Boğaziçi Üniversitesi deprem

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