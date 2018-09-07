HABER

İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON TL'LİK KORSAN KİTAP OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Bayrampaşa’da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 31 bin adet korsan kitap ele geçirildi.

Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından Bayrampaşa’da bir depoda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 31 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Kitapların yeni eğitim-öğretim yılında piyasaya sürülmesinin amaçlandığı belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri eğitim-öğretim yılının başlamasını fırsat bilerek korsan kitap basımı ve dağıtımı yapan bir kişiyi takibe aldı. Ekiplerin 3 aylık çalışmasının ardından kitapların dağıtım yeri olan Bayrampaşa’da bir depoya baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 31 bin adet korsan kitap ele geçirildi. Korsan kitaplar arasında üniversiteye hazırlık kitapları, üniversite ders kitapları, İngilizce ve Almanca hazırlık kitapları ile roman ve hikaye kitaplarının olduğu öğrenildi. Korsan kitapların yeni eğitim-öğretim yılında piyasaya sürülmek istendiği tespit edildi.

OPERASYONDA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kitapların basımı ve dağıtımını yaptığı düşünülen M.C.'yi depoda yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli M.C., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Korsan kitaplardan görüntü

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Kitapların kamyonetlere konulması

-Genel ve detaylar

PARTNERMarketten aldı! Az kalsın ölüyorduMarketten aldı! Az kalsın ölüyordu
Müşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu olduMüşterek Görev Merkezi, Jandarma Komando Taburu oldu
İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

3 yaşındaki otizmli çocuk icra yoluyla annesinden zorla alınarak babasına verildi!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

İstanbul'da 17 Eylül pazartesi alarmı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Konkordato nedir? Konkordato ne anlama geliyor?

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

Seyir halindeki otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.