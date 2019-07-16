İstanbul’da, 1.5 milyonluk klima ve kombi dolandırıcılığı

İstanbul’da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak müşterilerine 1.5 milyona satan şahıs yakalandı. Satış sırasında kutularını açarsanız garantisi bozulur diyerek kontrol edilmesini engellediği öğrenilen şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da 400 kutu klima siparişi veren ve karşılığında 720 bin TL ödeyen Alper Y., siparişini teslim aldığında kutulardan klima yerine tahta çıkması üzerine polise giderek şikayetçi oldu. Şikayetlerin arması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

5 kişiye 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin TL karşılığında sattığı öğrenildi

Polis, dolandırıcılık olaylarının şüphelisinin Mutlu Yaşar S. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Mutlu Yaşar S., önceki gün yakalanarak, gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin benzer yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E., C.E. adlı iş adamlarını da dolandırdığı belirlendi. Şüpheli Mutlu Yaşar S.’nin 5 mağdura 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin TL karşılığında sattığı öğrenildi.

Hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.