HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da 163 kilo uyuşturucu ele geçirildi

23.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 163 kilo uyuşturucu madde ile 7 bine yakın hap ele geçirildi.

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 163 kilo uyuşturucu madde ile 7 bine yakın hap ele geçirildi. Baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 8 ila 21 Şubat tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Üsküdar, Sultangazi, Sancaktepe, Şişli, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Büyükçekmece, Kâğıthane ve Kartal’da çeşitli tarihlerde yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Baskınlarda, bonzai diye tabir edilen 113 kilo 191 gram sentetik kannabinoid, 47 kilo 826 gram Hint keneviri bitkisi, 2 kilo 311 gram kokain, 6 bin 800 tane extacy hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 7 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği duyuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

Kısıtlama cezası yiyecekti, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

Son Dakika: İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'AK Parti yönetimi ve kabinede değişikliğe gidiyor' iddiası

Kabine değişiyor mu? Kulisleri hareketlendiren iddia

Ordu Valisi Sonel 'Yüzde 80' diyerek açıkladı: Vakaların kaynağı hane ve iş yeri temaslı

Normalleşme beklenirken Vali açıkladı: Önlemler artacak

Doğan Cüceoğlu’nun ailesinden vatandaşlara uyarı: İtibar etmeyin

Doğan Cüceoğlu’nun ailesi böyle duyurdu: Üzülerek öğrendik

Son seçim anketi! Partilerin oy oranları dikkat çekti, 4 parti baraj altı kaldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar!

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

12,5 yıl ceza almıştı! Kadir Şeker ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.