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İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 12:18 | Son Güncelleme

EKVADOR'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi

Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) EKVADOR'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ekvador'dan deniz yoluyla gelecek uyuşturucu madde olduğunu belirleyerek teknik ve fiziki takip yaptı. Narkotik polisleri 21 Şubat'ta geminin Ambarlı Limanı'na konteynerler indirdiği sırada baskın düzenledi. Polis ekipleri muz yüklü konteynerde yaptığı aramalarda 3 paket halinde toplam 185 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri konteyneri TIR'a yükleyerek arama yapmak için güvenli bölgeye götürdü. Polis ekipleri kokainleri yollayan şüphelileri ve teslim alacak kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

(Ek fotoğraflarla geniş haber) İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi(Ek fotoğraflarla geniş haber) İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi(Ek fotoğraflarla geniş haber) İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi(Ek fotoğraflarla geniş haber) İstanbul'da 185 kilo kokain ele geçirildi

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