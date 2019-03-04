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İSTANBUL'DA 185 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 185 kilo kokain ele geçirdi. Polis ekiplerinin bir TIR'ı durdurarak dorsesinde bulunan 3 paket içerisinde ambalajlanmış uyuşturucuyu bulması polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması
-TIR'da yapılan aramalar
-Ele geçirilen kokainlerin görüntüsü
-Genel ve detaylar

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