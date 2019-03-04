HABER

İSTANBUL'DA 185 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ekvador'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi.  İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL,(DHA)
Ekvador'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ekvador'dan deniz yoluyla gelecek uyuşturucu madde olduğunu belirleyerek teknik ve fiziki takip yaptı. Narkotik polisleri 21 Şubat'ta geminin Ambarlı Limanı'na konteynerler indirdiği sırada baskın düzenledi. Polis ekipleri muz yüklü konteynerde yaptığı aramalarda 3 paket halinde toplam 185 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri konteyneri TIR'a yükleyerek arama yapmak için güvenli bölgeye götürdü. Polis ekipleri kokainleri yollayan şüphelileri ve teslim alacak kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

EK GÖRÜNTÜ
//////////////////////
-Aktüel görüntüler
-Ele geçirilen uyuşturucu
-Muzlardan görüntü
-Muz kutuları
-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü:
--------------------
-POLİS KAMERASI
-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması
-TIR'da yapılan aramalar
-Ele geçirilen kokainlerin görüntüsü
-Genel ve detaylar

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Eruh'ta çığ düşen 2 köy yolu açıldıEruh'ta çığ düşen 2 köy yolu açıldı
Adana'da riskli yapıların sayısı belli değilAdana'da riskli yapıların sayısı belli değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.