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İstanbul’da 19 ilçede oylar sayılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:44 | Son Güncelleme

AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul’da 3 ilçede tüm oylar 16 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine 19 ilçede oylar sayılıyor.

AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerine ilişkin itirazı üzerine İstanbul’da 3 ilçede tüm oylar 16 ilçede ise geçersiz sayılan oylar yeninden sayılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik AK Parti ilçe teşkilatlarınca ilçe seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine 19 ilçede oylar sayılıyor. İlçe seçim kurullarının itirazları üzerine verdiği kararlar doğrultusunda Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. Yine verilen kararlar doğrultusunda Silivri Çatalca ve Kartal 1. Seçim bölgesinde tüm oyların yeniden sayımı devam ediyor.

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