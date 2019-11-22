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İstanbul'da "2. Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin: - "Adıyaman 780 bin kilometrelik Türkiye halısında en güzel desenlerden biridir. Adıyaman'da Türk var, Kürt var, Alevi var, Sünni var, Süryani var, Ermeni var, Zaza var. Adıyaman'da kardeşlik, barış, huzur var. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Adıyaman'ın tarihi, kültürü ve lezzetlerinin tanıtıldığı 2. Adıyaman Tanıtım Günleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı.

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve Adıyamanlılar Vakfı iş birliğinde düzenlenen, kentin her yönüyle tanıtıldığı etkinliğin açılış kurdelesini, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve kent protokolü kesti.

Etkinlikte, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Nemrut Dağı'ndan Perre Antik Kenti'ne, çiğ köfteden çeşitli tatlılara, el yapımı besi bebeklerinden yöresel oyunlara kadar kentin tanınmış birçok değeri tanıtılırken, ürün çadırlarında kente özgü markalar tanıtım yapıyor.

Çadırları gezen kimi vatandaşlar yöresel lezzetleri tadıp alışveriş yaparken, kimisi dolaştıkları stantlarda sergilenen eserler hakkında bilgi alarak adeta "Adıyaman turu" gerçekleştiriyor. Bazı vatandaşlar da fotoğraf çadırında Adıyaman manzaraları önünde fotoğraf çektiriyor.

Ülke genelindeki Adıyamanlıların buluşmasına da olanak sağlayan etkinlikte, çiğ köfteden yapılan Nemrut Dağı'ndaki kral heykelleri dikkati çekiyor. El yapımı heykeller, özellikle gençlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, açılışta yaptığı konuşmada, etkinlikte huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ın tanıtıldığını söyledi.

Binlerce yıl onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti, Arsamiea Antik Kenti ve Cendere Köprüsü başta olmak üzere birçok tarihi değere sahip olduğunu dile getiren Pekmez, birçok göl ve kanyon olmak üzere kentin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Pekmez, şehrin Safvan Bin Muattal hazretlerinin kabrine de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın birliğin ve kardeşliğin kenti olduğunu ifade etti.

Adıyamın'ı "huzurun başkenti" olarak tanımlayan Aydın, şunları dile getirdi:

"Yıllar içinde pek çok medeniyet geldi geçti, bir taraftan Batı Roma İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu'nun tam kesişme adresidir Adıyaman. Hem doğu hem batı medeniyetlerini içinde barındıran, her bir medeniyetin de iz bıraktığı şehrin adıdır Adıyaman. İşte bu kadim şehir bu güzel insanlarıyla birlikte çok daha değerli bir hal aldı. Yer altı, yer üstü kaynakları, sayısız tarihi eserlerimiz, doğal güzelliklerimiz, eşsiz lezzetlerimiz bir tarafa ama bence Adıyaman'ın en güzel yanı insanıdır; kaliteli, kumaşı sağlam, yerli ve milli duruşu olan, ülkesine, bayrağına sevdalı, inançlarına saygılı olan Adıyaman'dır. Bütün farklılıkları zenginlik olarak gören Adıyaman insanıdır. İşte bu insanlara hizmet etmek, bu insanlarla yol yürümek bizler için de büyük bir onurdur."

- "Misafirperverliği de örnek olabilecek bir ildir"

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın insanlık tarihinin başladığı yer olduğunu kaydetti. Kılınç, Adıyaman'ı şöyle anlattı:

"Adıyaman, Yukarı Mezopotamya'nın merkezi. Aynı zamanda 20 küsur medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Neredeyse tüm medeniyetlerin beşiği diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir zenginlik aynı zamanda insan yapısına da yansımıştır. MÖ 40 bin yıla kadar giden Paleolitik döneme ait eserlerimizden tutun da Hititler, Asurlar, Persler, Makedonlar, Kommagene Krallığı, Roma, Bizans ve Osmanlı tarihi, İslam tarihi. Dediğim gibi bu hem coğrafyasına hem kültürüne hem gastronomisine hem insanlığına ciddi şekilde yansımıştır. Dolayısıyla Adıyaman insanı demokrattır. Dediğim gibi tüm bu medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Müslimi, gayrimüslimi, farklı dinlerden, farklı mezheplerden hepsinin karışımıdır. Dolayısıyla özgürlük yapısına sahip demokratik bir duruşu vardır. Misafirperverliği de örnek olabilecek bir ildir."

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Adıyaman'ın yeryüzünde var olduğu ve geçip gittiği söylenen 27 medeniyetten yaklaşık 20'sine ev sahipliği yaptığına, üzerinde çok önemli misafirleri barındırdığına vurgu yaptı.

Göksu, "Bugün bedeninin Türkiye'de var olduğu kesin olan iki sahabeden birine ev sahipliği yapan önemli bir mekan. İşte biz bu mekanın çocukları olarak, bu şehrin çocukları olarak o toprağın tınısından aldığımız o huzur ve bereketi, yeryüzündeki insanın huzur ve bereketinin hizmetine sunmakla görevliyiz." ifadesini kullandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Adıyaman'ın huzur ve mutluluk şehri olarak bilinen, güzel ve güzide bir şehir olduğunun altını çizdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'ın geçmişinden bugüne birliğin, beraberliğin, kardeşliğin kenti olduğunu aktardı.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin de şöyle konuştu:

"Adıyaman 780 bin kilometrelik Türkiye halısında en güzel desenlerden biridir. Adıyaman'da Türk var, Kürt var, Alevi var, Sünni var, Süryani var, Ermeni var, Zaza var. Adıyaman'da kardeşlik, barış, huzur var. İnşallah bundan sonra da böyle devam edecek." diye konuştu.

Sevinçtekin, tanıtım günleri vesilesiyle değerlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarıldığını kaydetti.

Etkinlik pazar günü sona erecek.

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Adıyaman Tanıtım Günleri istanbul Yenikapı

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