İstanbul'da "2. Adıyaman Tanıtım Günleri" başladı

Ülke genelindeki Adıyamanlıların buluşmasına da olanak sağlayan etkinlikte, çiğ köfteden yapılan Nemrut Dağı'ndaki kral heykelleri dikkati çekiyor. El yapımı heykeller, özellikle gençlerin ve fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, açılışta yaptığı konuşmada, etkinlikte huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'ın tanıtıldığını söyledi.

Binlerce yıl onlarca medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti, Arsamiea Antik Kenti ve Cendere Köprüsü başta olmak üzere birçok tarihi değere sahip olduğunu dile getiren Pekmez, birçok göl ve kanyon olmak üzere kentin doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Pekmez, şehrin Safvan Bin Muattal hazretlerinin kabrine de ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın birliğin ve kardeşliğin kenti olduğunu ifade etti.

Adıyamın'ı "huzurun başkenti" olarak tanımlayan Aydın, şunları dile getirdi:

"Yıllar içinde pek çok medeniyet geldi geçti, bir taraftan Batı Roma İmparatorluğu ile Pers İmparatorluğu'nun tam kesişme adresidir Adıyaman. Hem doğu hem batı medeniyetlerini içinde barındıran, her bir medeniyetin de iz bıraktığı şehrin adıdır Adıyaman. İşte bu kadim şehir bu güzel insanlarıyla birlikte çok daha değerli bir hal aldı. Yer altı, yer üstü kaynakları, sayısız tarihi eserlerimiz, doğal güzelliklerimiz, eşsiz lezzetlerimiz bir tarafa ama bence Adıyaman'ın en güzel yanı insanıdır; kaliteli, kumaşı sağlam, yerli ve milli duruşu olan, ülkesine, bayrağına sevdalı, inançlarına saygılı olan Adıyaman'dır. Bütün farklılıkları zenginlik olarak gören Adıyaman insanıdır. İşte bu insanlara hizmet etmek, bu insanlarla yol yürümek bizler için de büyük bir onurdur."