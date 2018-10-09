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İstanbul'da 2. Bölge belediye başkanları bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 04:20 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya gelen İstanbul 2. Bölge belediye başkanları, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim hazırlıklarını ele aldı - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Belediyeye, siyasete ve şehre ilişkin her ne varsa gündemimize giriyor. Bu konuları değerlendiriyoruz" - Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner: - "Toplantıda İstanbul'un sorunlarını masaya yatırdık. Onlar üzerine birtakım kararlar aldık. İnşallah bu kararlar çerçevesinde de 2019 yerel seçimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız"

İSTANBUL (AA) - İstanbul 2. Bölge belediye başkanları, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cihangir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç katıldı.

Basına kapalı yaklaşık bir saat süren toplantıda, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim hazırlıklarıyla İstanbul'un sorunları masaya yatırıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, her ay 2. Bölge belediye başkanları olarak rutin toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demircan, toplantının Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Belediyeye, siyasete ve şehre ilişkin her ne varsa gündemimize giriyor. Bu konuları değerlendiriyoruz.

Konu başlıkları arasında da çöpünden temizliğine, emlak vergisinden vatandaşa verilecek hizmetlere, ortak sorunlar dahil tüm belediyeciliği ilgilendiren konuları değerlendirme fırsatımız oluyor. Değerlendirmelerde kendi içimizde mutabakata varıp o söylemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir mesleki dayanışma gerçekleşiyor."

Demircan, Beyoğlu'nun örnek projelerinin toplantıda konuşulduğunu da sözlerine ekledi.

- "2019 yerel seçimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de toplantıda İstanbul'un sorunlarının masaya yatırıldığına işaret ederek, "Onlar üzerine birtakım kararlar aldık. İnşallah bu kararlar çerçevesinde de 2019 yerel seçimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Halkımızın projelerini öncelikli bir şekilde ortaya koyarak, halkımıza nasıl söz vermişsek, seçim öncesi de bunları teslim etmenin altyapısını burada hazırladık." diye konuştu.

Toplantıda geçmiş bir ayı değerlendirdiklerini, gelecekle ilgili düşünce, bilgi, deneyim, belediyecilikle ilgili çalışmaları paylaştıklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok da güzel bir ortamdayız, ben buranın geçen seneki halini de bilirim. İnanılmaz güzellik ortaya çıkmış. İstanbul'un en gözde mekanı Beyoğlu, buralar ihmal edilmiş yerlerdi. Şu an çok güzel yatırımların burada devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Toplantıya katılan Esenler Belediye Başkanı Göksu da her ay rutin olarak bir ilçede AK Parti belediye başkanları olarak bir araya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Toplantının yapıldığı mekan bizi çok etkiledi. Büyükşehir Belediyemizin tesisinde güzel bir toplantı gerçekleşti. Dünyanın en gizemli şehri İstanbul derler. O gizemi burada görmüş olduk. İstanbul halkı da bu güzellikleri inşallah sindire sindire yaşar. Bu toplantıda da bu güzelliklere şahitlik etmiş olduk."

- "Hizmet ettiğimiz ilçeleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz"

Belediye faaliyetlerinin sürekli değişen çalışmalar olduğuna dikkati çeken Kağıthane Belediye Başkanı Kılıç da "Çalışmalarımızı ve bilgi birikimlerimizi belediye başkanları olarak birbirimizle paylaşıyoruz. Hizmet ettiğimiz ilçeleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Çok faydalı bir toplantı oldu başkanlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın da toplantıda yerel seçim konusunun ele alındığını vurgulayarak, "Beyoğlu ilçesinde çok güzel gelişmeler oluyor. Tarihi kimliğin öne çıkması, kentsel tasarımın belli bir noktaya gelmesi, Galataport projesi, kıyıdaki yeni restorasyon ve tesisler özellikle dikkat çeken gelişmeler ve değişimler." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta da toplantıda, belediyelerin sorunlarını, yerel yönetimlerin yaptıkları ve yapacakları çalışmaları, şu an ülkede gündemde olan ekonomik gelişmeleri de istişare ettiklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediyesi

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