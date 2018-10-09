İstanbul'da 2. Bölge belediye başkanları bir araya geldi

"Belediyeye, siyasete ve şehre ilişkin her ne varsa gündemimize giriyor. Bu konuları değerlendiriyoruz.

Konu başlıkları arasında da çöpünden temizliğine, emlak vergisinden vatandaşa verilecek hizmetlere, ortak sorunlar dahil tüm belediyeciliği ilgilendiren konuları değerlendirme fırsatımız oluyor. Değerlendirmelerde kendi içimizde mutabakata varıp o söylemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bir mesleki dayanışma gerçekleşiyor."

Demircan, Beyoğlu'nun örnek projelerinin toplantıda konuşulduğunu da sözlerine ekledi.

- "2019 yerel seçimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de toplantıda İstanbul'un sorunlarının masaya yatırıldığına işaret ederek, "Onlar üzerine birtakım kararlar aldık. İnşallah bu kararlar çerçevesinde de 2019 yerel seçimlerine daha iyi bir şekilde hazırlanacağız. Halkımızın projelerini öncelikli bir şekilde ortaya koyarak, halkımıza nasıl söz vermişsek, seçim öncesi de bunları teslim etmenin altyapısını burada hazırladık." diye konuştu.

Toplantıda geçmiş bir ayı değerlendirdiklerini, gelecekle ilgili düşünce, bilgi, deneyim, belediyecilikle ilgili çalışmaları paylaştıklarını ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Aydın da verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, "Çok da güzel bir ortamdayız, ben buranın geçen seneki halini de bilirim. İnanılmaz güzellik ortaya çıkmış. İstanbul'un en gözde mekanı Beyoğlu, buralar ihmal edilmiş yerlerdi. Şu an çok güzel yatırımların burada devam ettiğini görüyoruz." dedi.