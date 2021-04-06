İstanbul’da 2 DEAŞ üyesi tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet göstererek dini istismar eden ve bu örgüte fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında para transferi yapmakla suçlanan 14 şüpheli dört gün önce yakalanmıştı.

Yakalanan 14 şüphelinin 2’si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 11 şüpheli dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 8’i hakkında ‘Adli Kontrol Hükümleri’ uygulanırken, 2 DEAŞ mensubu ise tutuklandı. Son 1 şüpheli hakkındaki tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

