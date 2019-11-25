HABER

İstanbul'da 2 hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2 hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta polisin şüphe üzerine durdurmak istediği zanlılar, kaçmaya çalışırken yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da İnönü Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde şüphe üzerine iki kişiyi durdurmak istedi.

Kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şüpheliler Meltem G. (21) ve Harun G. (19) gözaltına alındı.

Hakan G'nin polise görev yaptırmamak için direnmek suçundan arandığı öğrenildi.

Ayrıca iki şüphelinin, Esenyurt'ta bir evden televizyon çalınması olayının faili oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun G. tutuklandı, Meltem G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin sokakta televizyonu elde taşıdıkları anlar yer alıyor.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi4 ayda 1053 kitap okuyan küçük Mahir, Rekorlar Kitabı'na girdi
Kurtuluş töreninde dağıtılan şekerlemeleri almak için çabaladılarKurtuluş töreninde dağıtılan şekerlemeleri almak için çabaladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Güven Timleri Şube Müdürlüğü hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.