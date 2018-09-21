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İstanbul'da 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

İki kişinin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki kişinin kaybolmasına ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım 2017'den beri kendisinden haber haber alınamayan 35 yaşındaki Yasin Tuncel'in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, çalışma kapsamında Tuncel'in en son Osman H. ile telefonda görüştüğünü belirledi. İnceleme sırasında Osman H'nin arkadaşı Mahmut Dağıstan'ın evinde saklandığı tespit edildi. Çalışmada, 4 Ocak'ta Mahmut Dağıstan ile Osman H'nin ailelerinin de haklarında kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 17 Eylül'de Pendik'te düzenlenen operasyonda, Osman H.(39), Kerim H.(45) İbrahim G. (35) ve Sinan Ö. (34) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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