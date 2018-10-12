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İstanbul'da 2 kişinin öldüğü kavganın firari sanığı, Kemer'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, 2015 yılında, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın firari sanığı Hüseyin Kılıç (32), Antalya'nın Kemer ilçesinde üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakalandı.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - İSTANBUL'da, 2015 yılında, 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın firari sanığı Hüseyin Kılıç (32), Antalya'nın Kemer ilçesinde üzerinde taşıdığı sahte kimlikle yakalandı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca Cemal Gürsel Caddesi'nde 11 Ocak 2015 tarihinde 'park' yüzünden inşaat firması çalışanları ve araç kiralama firması çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada; Taylan Olgun ve Oğuzhan Yılmaz yaşamını yitirirken, G.K. (34), B.H. (27) ve S.M.K. (28) yaralandı. Olayla ilgili Hüseyin Kılıç, B.V., K.F., K.F., G.K. ve S.A. gözaltına alındı. Oğuzhan Yılmaz'ı öldürdüğü iddia edilen Hüseyin Kılıç, 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak şartıyla tahliye edildi. Yargılama sonunda 15 yıl hapse mahkum edilen Hüseyin Kılıç, firar ederek, teslim olmadı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hüseyin Kılıç'ın Kemer ilçesinde olduğu bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, saat 02.00'de Deniz Caddesi'ndeki gece kulübünden çıkan Kılıç'ı gözaltına aldı. Kılıç'ın yapılan üst aramasında 'Yusuf Kırmızıgöz' adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

TUTUKLANDI

'Resmi belgede sahtecilik', 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından hakkında işlem yapılan Hüseyin Kılıç, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hüseyin Kılıç, adliyeye getirildiği sırada görüntü alan gazetecilere, "Hayırdır kardeşim, neyi çekiyorsunuz? Gören de tecavüzcü zannedecek" diyerek, tepki gösterdi. Hüseyin Kılıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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