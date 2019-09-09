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İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ders zili öncesi okul önünde toplanan öğrencilere bazı veliler de eşlik etti.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 3 aylık aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.
Kağıthane’de bulunan Ziyapaşa İlkokulunda ders zili öncesi tören düzenlendi. Tören öncesi öğrenciler sıraya geçti. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sınıflarına geçti. 1. sınıfa giden öğrencilere ise öğrenci velilerinin eşlik ettiği görüldü.

"Öğretmenimi ve okulumu çok özledim"
Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden biri, "Okulumu çok özledim. Derslerimi seviyorum. Bütün arkadaşlarımı da çok özledim. Öğretmenimi ve okulumu çok özledim” dedi.

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı
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