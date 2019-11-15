İstanbul'da 2 milyon 819 bin 443 öğrenci tatil yapacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 2 milyon 819 bin 443 öğrenci için ilk ara tatil bugün başlıyor.

Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. Bu kapsamda, İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler, tatile çıkacak.

Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulundaki öğrenciler, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini sevinçle karşıladı.

3. sınıf öğrencisi Kutay Uzuner, AA muhabirine, tatilde kitap okuyacağını, dinleneceğini ve gezeceğini söyledi.

Tatile çıkacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Uzuner, ara tatil uygulamasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

- "Verimli bir tatil olacak"

Öğrencilerden 9 yaşındaki Nil Sahra Yıldırım da tatilde anneannelerinin kendilerine misafirliğe geleceğini ifade ederek, "Onlarla bol bol parka gideceğim, oyunlar oynayacağım. Kitap okuyacağım. Sinemaya gideceğim. Tatile girdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Doruk Uçar ise tatilde bolca kitap okuyacağını, tarihi yerleri gezeceğini, sinemaya ve tiyatroya gideceğini anlatarak, "Bravo onlara, iyi ki böyle bir tatil yapmışlar. Çok seviniyorum." dedi.