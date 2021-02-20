İstanbul’da 2 milyon lira değerinde 5 ton sahte nargile tütünü ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, 5 ton 545 kilo satışa hazır sahte nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde bulunan bir depoda sağlıksız koşullarda sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu dün söz konusu depoya düzenlenen operasyonda, 5 ton 545 kilogram satışa hazır sahte nargile tütünü, 60 bin 300 tane tütün poşeti, 10 bin nargile tütünü etiketi, 300 tütün kutusu ve 1 paketleme cihazı ele geçirildi. Operasyonda iş yerinde bulunan 4 kişi de gözaltına alındı.

Sahte nargile tütünlerinin 2 milyon lira civarında olduğu ifade edildi

Tütün kaçakçılarının, söz konusu depoda sağlıksız koşullarda imal ettikleri nargile tütünlerini, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurarak sahte etiketler yapıştırdıkları ve bunlara “orijinal ürün” süsü vererek piyasaya sürmeye hazırlandıkları ileri sürüldü.

Ele geçirilen sahte nargile tütünlerinin piyasa değerinin ise 2 milyon lira civarında olduğu vurgulandı. Ele geçirilen malzemeler, bir kamyona yükletilerek emniyete götürüldü.

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

