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İstanbul’da 2 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

İstanbul’da polisin düzenlediği bir dizi operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo kokain ve kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul’da polisin düzenlediği bir dizi operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo kokain ve kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Her iki baskında 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Küçükçekmece’de bir otomobile yapılan baskında, aracın hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Operasyonda 1 milyon 800 bin adet extacy hap, 30 kilo civarında kokain ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, kokain paketlerinde Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti.
Narkotik polisince Bakırköy’de dedektör köpekle bir kargo şirketine düzenlenen bir başka operasyonda ise İran yöresel kıyafetlerinin astarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızına da el konuldu. Bu operasyonda ise 3 İranlı gözaltına alındı.
- Otomobilde bulunan zula görenleri şaşkına çevirdi
Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra ilk olarak arka cam rezistans düğmesine, daha sonramda çocuk kilidi düğmesine basılarak ikinci seviyeye getirildi. Özel bir kumandaya basıldı ve yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konulurken, düzenlenen operasyon saniye saniye polis kamerasına da yansıdı. Elde edilen görüntülerden birinde, takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapılıyor. Aracın bagaj kısmı ile yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu bölümde yer alan uyuşturucu zulasında extacy haplar ele geçiriliyor.

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