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- İSTANBUL'DA 20 YILDA 5 HELİKOPTER DÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'da  düşen 5’inci helikopter oldu.

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'da düşen 5’inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan bundan önceki 4 helikopter kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.
10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.
20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.
3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

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