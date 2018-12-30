İstanbul'da 2018'e iz bırakan olaylar (2)

24 Temmuz'da Sütlüce'de İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü.

11 Temmuz'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 135 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklandı.

BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ

6 Eylül 2018'de Bostancı açıklarında bir helikopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısıyla evlenebilmesi için gereken evrakları almak için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkmadı. Kaşıkçı'nın Türk yetkililer isim vermeden yaptıkları açıklamalarda Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü söylüyordu. Riyad bu açıklamaları başta reddetse de sonunda Kaşıkçı'nın 'sorgu sırasında çıkan bir kavgada kazara öldüğünü' kabul etti.

ARDA TURAN-BERKAY KAVGASI

Emirgan'da bir eğlence mekânında Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda, Berkay'ın burnunu kırarak şarkıcıyı hastanelik etti. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Futbolcu Arda Turan için 12.5 yıl hapsi istendi. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi, "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Berkay Şahin için ise 2 yıl hapis cezası istendi.