İstanbul'da 2018'e iz bırakan olaylar (3)

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 2018'de birbirinden çarpıcı olaylar yaşandı. İşte 2018'yılına damgasını vuran İstanbul'daki olaylar: ADNAN OKTAR VE GRUBUNA YÖNELİK OPERASYON 11 Temmuz'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı karar verildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın evine, canlı yayınların yapıldığı A9 TV'ye baskınlar düzenlendi. Oktar Çengelköy'deki evinde gözaltına alındı. Başsavcılık, Adnan Oktar'ın kaçmaya çalışırken yakalandığını açıkladı. Adnan Oktar'ın mal varlıklarına el konurken şirketlerine kayyım atandı. Soruşturma kapsamında, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 135 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan tutuklandı. SÜTLÜCE'DE BİNA ÇÖKTÜ 24 Temmuz'da Sütlüce'de İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle 4 katlı binada boşaltıldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina bir süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü. BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ 6 Eylül 2018'de Bostancı açıklarında bir helikopter düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Halil Ünver yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. CEMAL KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısıyla evlenebilmesi için gereken evrakları almak için 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi ve bir daha çıkmadı. Kaşıkçı'nın Türk yetkililer isim vermeden yaptıkları açıklamalarda Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü söylüyordu. Riyad bu açıklamaları başta reddetse de sonunda Kaşıkçı'nın 'sorgu sırasında çıkan bir kavgada kazara öldüğünü' kabul etti. ARDA TURAN-BERKAY KAVGASI Emirgan'da bir eğlence mekânında Arda Turan'ın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla başlayan kavgada Arda, Berkay'ın burnunu kırarak şarkıcıyı hastanelik etti. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. Futbolcu Arda Turan hakkında "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Futbolcu Arda Turan için 12.5 yıl hapsi istendi. Şarkıcı Berkay Şahin hakkında ise "Hakaret" suçlamasıyla iddianame düzenlendi, "tehdit" suçlamasından ise takipsizlik verildi. Berkay Şahin için ise 2 yıl hapis cezası istendi. YENİ HAVALİMANI AÇILDI 29 Ekim'de temeli 7 Haziran 2014 tarihinde atılan İstanbul'un Yeni Havalimanı’nı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından, yabancı konukların da yer aldığı törenle açıldı. Törende konuşan Erdoğan, "Bugün burada, sizlerle iki büyük mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havalimanımızın açılışı yurtdışından gelen kıymetli dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Bunun yanında Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıldönümünün gururunu yaşıyoruz" dedi. SILA-AHMET KURAL DARP OLAYI Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'ın evinde 29 Ekim günü sabaha karşı dakikalarca şiddet gördüğünü iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, oyuncu Ahmet Kural hakkında "hakaret, tehdit ve basit yaralamaö suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddianame düzenledi. İddianamede, oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıla kadar hapsi istendi. oyuncu Ahmet Kural, 7 Mart 2019'da hakim karşısına çıkacak. SANCAKTEPE'DE ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ 26 Kasım'da Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı. Yaralı asker de geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede şehti oldu. Milli Savunma Bakanı Akar da olay yerinde yaptığı açıklamada "Bu kahraman pilotlarımız, şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir. Ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler ve bunu da bir ölçüde sağlamışlardır" dedi. ŞİLE'DE KARGO GEMİSİ KIYIYA OTURDU 19 Aralık'ta Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yatan Natalıa adlı Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisinin 16 kişilik mürettebatı kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. METİN AKPINAR VE MÜJDAT GEZEN İFADE VERDİ Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle 24 Aralık'ta polis eşliğinde adliyeye getirilerek ifade verdi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı. İki isim hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konularak haftada bir karakola giderek imza vermesi kararlaştırıldı.



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