'İstanbul'da 2019 turist sayısı hedefimiz 15,5 milyon"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2019'un ilk üç ayında da turist sayısında yüzde 13'ün biraz üstünde bir artış var. İstanbul'da 2019 turizm hedefimiz 15,5 milyondur. 2023 yılı hedefimiz ise İstanbul'da 20 milyonun üzerinde... Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da Turizm Fuarı'nda ifade ettiği rakamlar bu şekilde. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyada ülke olarak ilk 5'e, şehir olarak da İstanbul'la ilk 5'e girmek istiyoruz." dedi.

İstanbul Valiliği'nce düzenlenen 15-22 Nisan Turizm Haftası açılış programı, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde gerçekleştirildi.

Vali Yerlikaya, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve İstanbul'un 2019'da turizm alanında tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin 2018'de 46 milyon misafir ağırladığını dile getiren Yerlikaya, "2019'un ilk üç ayında da turist sayısında yüzde 13'ün biraz üstünde bir artış var. İstanbul'da 2019 turizm hedefimiz 15,5 milyondur. 2023 yılı hedefimiz ise İstanbul'da 20 milyonun üzerinde... Turizm Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da Turizm Fuarı'nda ifade ettiği rakamlar bu şekilde. 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz. Dünyada ülke olarak ilk 5'e, şehir olarak da İstanbul'la ilk 5'e girmek istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye'ye gelen toplam turistin yüzde 33'ü İstanbul'a geliyor." diye konuştu.