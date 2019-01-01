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İstanbul'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı (3) (Mecidiyeköy)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %1'lere kadar düştü.

Yılın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %1'lere kadar düştü. Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cengiz ÇOBAN- İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA İstanbul'da 2019'un ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 1'e kadar düştü. Haliç Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yolun boş olduğu görüldü. Kadıköy ve Ataşehir'de yolların boş olması dikkat çekti. Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi.

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