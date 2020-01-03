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  4. İstanbul'da 2020'nin ilk denetimi yapıldı

İstanbul'da 2020'nin ilk denetimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 21:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı. Helikopter destekli 2020'nin ilk denetiminde birçok noktalarda kontroller gerçekleştirildi.
Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar polis tarafından kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi. Şüpheli araçların içi ve bagajları aranırken, kişilere yönelik olarak da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.
Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde de ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken, üst aramalarının yanı sıra yanlarındaki çanta ve valizler de kontrol edildi. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.
(FOTOĞRAF)

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