İSTANBUL'DA 23 HAZİRAN SEÇİM GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi Güvenlik Toplantısı" yapıldı.Toplantıda 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Bakan Süleyman Soylu başkanlığında bugün İstanbul’da yapılan toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan fotoğraf

