İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti. Toplamda 6 metro hattı ve 24 otobüs hattının gece hizmete devam ettiği İstanbul’da metro kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

Ulaşımın 24 saat olması metro hattını kullananları mutlu etti

Kadıköy-Tavşantepe hattı dahil İstanbul genelinde Cuma, Cumartesi geceleri hizmet verecek olan hattı kullanan vatandaşlardan birisi memnuniyetini şu sözlerle ifade etti, "Bence gayet iyi çünkü bu saatlerde öğrenciler olarak ne yapacağız, gayet iyi o yüzden." Kadıköy-Tavşantepe hattını Kadıköy istasyonundan kullanan ve Bağcılar’da oturan bir vatandaş, "24 saat olması İstanbul için gayet iyi oldu. Cuma, Cumartesi insanlar en azından buraya geldikleri zaman eve gitme konusunda bir problem çekmeyecekler. Yapanlara teşekkür ederiz. Ben Bağcılar’da oturuyorum, Kirazlı metrosuna yakın buradan oraya giderken bir problem olmayacak" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi olan Zeynep Sena, "İstanbul gibi bir şehirde Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de olması gerekiyor bence büyük bir ihtiyaç bu bir lüks değil, ben çok memnunum açıkçası" derken bir diğer vatandaş, "Ulaşımın 24 saate çıkması çok değerli, İstanbul uyumayan bir şehir zaten herkes istediği gibi yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul’a gelen turistler metroyu gece de kullandı

Fas’tan İstanbul’a gelen ve bir ay İstanbul’da kalacak olan Üniversite öğrencisi Abir, "Bence çok iyi biz genciz, ben turistim ve bir ay için kalıyorum, gidebiliriz her yere" dedi. İşinin gereği gece çalıştığını söyleyen Muhammet Raşit, "Millet bazen işinden geç dönüyor, metronun 24 saat açık olması büyük artı katmış çünkü ben mesela işimin gereği 24 saat çalışmak zorundayım. Evim zaten Pendik’te ve buradan rahat bir şekilde gidebiliyorum" ifadelerini kullandı.

