HABER

İstanbul’da 24 saat ulaşım başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 05:02 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti. Toplamda 6 metro hattı ve 24 otobüs hattının gece hizmete devam ettiği İstanbul’da metro kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.
Ulaşımın 24 saat olması metro hattını kullananları mutlu etti
Kadıköy-Tavşantepe hattı dahil İstanbul genelinde Cuma, Cumartesi geceleri hizmet verecek olan hattı kullanan vatandaşlardan birisi memnuniyetini şu sözlerle ifade etti, "Bence gayet iyi çünkü bu saatlerde öğrenciler olarak ne yapacağız, gayet iyi o yüzden." Kadıköy-Tavşantepe hattını Kadıköy istasyonundan kullanan ve Bağcılar’da oturan bir vatandaş, "24 saat olması İstanbul için gayet iyi oldu. Cuma, Cumartesi insanlar en azından buraya geldikleri zaman eve gitme konusunda bir problem çekmeyecekler. Yapanlara teşekkür ederiz. Ben Bağcılar’da oturuyorum, Kirazlı metrosuna yakın buradan oraya giderken bir problem olmayacak" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencisi olan Zeynep Sena, "İstanbul gibi bir şehirde Ankara ve İzmir gibi şehirlerde de olması gerekiyor bence büyük bir ihtiyaç bu bir lüks değil, ben çok memnunum açıkçası" derken bir diğer vatandaş, "Ulaşımın 24 saate çıkması çok değerli, İstanbul uyumayan bir şehir zaten herkes istediği gibi yaşamayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul’a gelen turistler metroyu gece de kullandı
Fas’tan İstanbul’a gelen ve bir ay İstanbul’da kalacak olan Üniversite öğrencisi Abir, "Bence çok iyi biz genciz, ben turistim ve bir ay için kalıyorum, gidebiliriz her yere" dedi. İşinin gereği gece çalıştığını söyleyen Muhammet Raşit, "Millet bazen işinden geç dönüyor, metronun 24 saat açık olması büyük artı katmış çünkü ben mesela işimin gereği 24 saat çalışmak zorundayım. Evim zaten Pendik’te ve buradan rahat bir şekilde gidebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Eker'den dikkat çeken açıklama! 'Birinci Dünya Savaşı devam ediyor'Eker'den dikkat çeken açıklama! 'Birinci Dünya Savaşı devam ediyor'
Alanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştuAlanya 30 Ağustos’ta Çelik ile coştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

Ege beşik gibi! Art arda korkutan depremler

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

'Yuvamı Gülben Ergen yıktı'

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Türkiye sınırına yakın bölgelerde protesto! Valilik'ten açıklama

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eker'den dikkat çeken açıklama! 'Birinci Dünya Savaşı devam ediyor'

Eker'den dikkat çeken açıklama! 'Birinci Dünya Savaşı devam ediyor'

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

İBB'de işten çıkarılanların gece eylemi! 'İnsanlar bayram kutlarken biz ağlayarak...

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Avşa Adası’nda otluk alanda yangın

Avşa Adası'nda korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.