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İstanbul’da 2,5 ton sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sahte içki deposuna operasyon düzenleyen Jandarma ekiplerince, 100 cl.’lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakı ele geçirildi.

Arnavutköy’de sahte içki deposuna operasyon düzenleyen Jandarma ekiplerince, 100 cl.’lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakı ele geçirildi. Yakalanan iş yeri sahibi tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekiplerince; Arnavutköy’de O.K. isimli bir şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde O.K.’ nın sahte içkileri sevk etmek üzere beklettiği antreponun adresi belirlendi. Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Arnavutköy’deki belirlenen adrese baskın düzenledi.
Burada yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl.’lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakı ele geçirilirken, iş yeri sahibi O.K. hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından iş yeri sahibi 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Jandarma uyarıyor
Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.

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