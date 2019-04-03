İstanbul'da 256 oy alan bağımsız adaydan itiraz

İSTANBUL (AA) - Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, kesinleşmeyen sonuçlara göre 256 oy alan İstanbul Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Ali Aydoğmuş, İstanbul'da oy kullanılan tüm sandıkların yeniden sayılmasını, usulsüzlük görüldüğü takdirde seçime gidilmesini talep etti.

İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, oy sayımlarına ilişkin itirazlarını içeren dilekçesini İstanbul İl Seçim Kuruluna sundu.

Dilekçesinde kanunlarda eşitlik haklarına yer verildiğini ifade eden Aydoğmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçimlere şaibe karıştığını ve manipülasyon yapıldığını, bu nedenle mağdur edildiğini iddia etti.

İstanbul'da tüm sandıklarda şahsına verilmiş oyların farklı siyasi partiler adına kaydedildiğini öne süren Aydoğmuş dilekçesinde, kentte oy kullanılan tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını, usulsüzlük görüldüğü takdirde seçime gidilmesini veya düzeltme yapılmasını talep etti.

