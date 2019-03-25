İstanbul'da 26 kişilik gasp çetesine operasyon

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtıp çok sayıda gasp olayı gerçekleştiren 26 kişilik şebeke yakalandı.

İLK OLAYLARINDA 162 BİN DOLAR GASP ETMİŞLER

28 Haziran 2018'de Esenyurt'ta meydana gelen ilk olayda bir bankadan 162 bin dolar çeken işadamı B.A., bunu bir arkadaşının yanında Euro'ya çevirmeye çalışırken kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin saldırısına uğradı. Parayı kontrol etmek istediklerini söyleyen şüpheliler, işadamına ait 162 bin doları alarak kaçtı.

ALTINLARI ALAMAYINCA KUYUMCU KURYESİNİ VURMUŞLARDI

Gaziosmanpaşa'da 7 Ocak 2019'da ise kuyumcu kuryesi H.K. otomobiline bineceği sırada maskeli ve silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganlar H.K.'yi ayağından vurarak yaralarken, içi altın dolu çantayı otomobilin bagajında olduğu için alamayınca yaya olarak kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bu olaydan sonra başlatılan çalışmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki farklı olaya katılan kişilerin birbirleri ile bağlantılı olduğu tespit edildi.