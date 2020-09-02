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İstanbul’da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü: Bebeğin vücudunda morluklar görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evde ölü bulundu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 3 aylık bebek evde ölü bulundu. Vücudunda morluklar görülen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları basın mensuplarına saldırdı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Ç. ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık H.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti.
Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi.
3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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