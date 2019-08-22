HABER

İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerini soyan hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 12:59 | Son Güncelleme

İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerinden on binlerce lira değerinde kıyafet çalan hırsız yakalandı.

İstanbul’da 3 ilçede tekstil atölyelerinden on binlerce lira değerinde kıyafet çalan hırsız yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Hırsızlık anlarını da güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 2 ayrı tekstil atölyesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler, Bağcılar’da bulunan atölyeden 320 adet kot pantolon ve Başakşehir’deki atölyeden 740 adet çocuk pantolonu çalarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Yapılan incelemede şahısların kullandığı aracın da çalıntı olduğu belirlendi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, zanlılar 7 Ağustos günü saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece’de bulunan bir başka tekstil atölyesini daha soydu. Olayı gören bir vatandaş durumu polise bildirdi. Polis, vatandaş tarafından plakası tespit edilen aracı seyir halindeyken görürken araca ’dur’ ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan hırsızlar ve polis arasında kovalamaca başladı. Kısa süre içerisinde sonra eren kovalamacanın ardından araç içerisinde bulunan şüpheli Doğuş K. (19) polisten kaçamadı ve kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Doğuş K.’nin benzer suçlardan 17 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin son olayda, Küçükçekmece’de bulunan atölyeden 30 bin TL değerinde tekstil malzemesi çaldıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğuş K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayın diğer şüphelilerini yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Hırsızlık anları kamerada
Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin gerçekleştirdikleri son olayda, olay yerine siyah bir araçla geldiği, atölyeye hızlıca girerek tekstil malzemelerini alıp dışarıda bekleyen araca yükledikleri ve oradan ayrıldıkları görüldü.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Ankara polisinden 'üfürükçü' operasyonuAnkara polisinden 'üfürükçü' operasyonu
Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyedeElazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.