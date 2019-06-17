- İSTANBUL'DA 3 İLÇEDE YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da Tuzla, Küçükçekmece ve Bağcılar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2’si yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 13 Haziran ve 15 Haziran tarihleri arasında Tuzla, Küçükçekmece ve Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Narkotik polisleri, 13 Haziran’da Tuzla’da bir lüks araç ve rezidansa yaptığı operasyonda Bodrum ve Alaçatı’ya götürülmesi planlanan 75 kilo skunk, 60 bin ecstasy hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

AFYON SAKIZI İRAN’DAN TÜRKİYE’YE BURADAN DA İNGİLTERE VE ALMANYA GİDECEKTİ

Narkotik polislerinin yaptığı ikinci operasyon ise Küçükçekmece’de oldu. İran’dan Türkiye’ye yasadışı yolardan afyon sakızı sokulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri Küçükçekmece’de bir araca baskın düzenledi. Polis, makine parçaları arasına gizlendiğini belirlediği 8 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Operasyon kapsamında yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik polisleri afyon sakızının Türkiye’den de İngiltere ve Almanya’ya götürüleceği bilgisine ulaştı.