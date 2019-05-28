İstanbul’da 3 ölümlü makas kazasında karar

Bakırköy’de bir doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki 3 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy’de 25 Mart 2018 tarihinde alkollü bir şekilde trafikte makas atarak ilerlerken yaptığı kaza sonucu, araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme duruşmanın başlamasının ardından cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sordu.

Sürücü alkollü araç kullanmış

Savcı bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, olay gecesi Ozan Börekçi’nin doğum günü olması sebebiyle Yaman Albayraktaroğlu ile maktullerin ve müşteki Ezgi Kolukısa’nın birlikte doğum günü yaptıklarını aktardı. Alkol alınan kutlamanın bitmesiyle Ezgi Kolukısa, Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz’ın Yaman Albayraktaroğlu idaresindeki otomobile bindiği ve Albayraktaroğlu’nun bu esnada alkollü olduğu açıklandı.

“Aracı süratle kullanarak makas attı”

Mütalaanın devamında Albayraktaroğlu’nun aracı süratle kullandığı ve önündeki araçları ‘makas atmak suretiyle’ geçmeye çalıştığı da anlatıldı. Mütalaada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun karşısındaki bariyerlere aracı çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 gencin yola savrularak hayatını kaybettiği açıklandı. Sanık Albayraktaroğlu’nun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek’ suçundan 2 yıl 6 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.

“Çok üzgünüm arkadaşlarımı kaybettim”

Savcının mütalaasının ardından savunma yapan sanık Albayraktaroğlu, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek “Çok üzgünüm, yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olsun istemezdim, üzgünüm’ dedi.

Sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Sanığın savunmasının ardından mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Yaman Albayraktaroğlu’nun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

