HABER

İstanbul’da 3 ölümlü makas kazasında karar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bakırköy’de bir doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki 3 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.Bakırköy’de 25 Mart 2018 tarihinde alkollü bir şekilde trafikte makas atarak ilerlerken yaptığı kaza sonucu, araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.Bakırköy 13.

İstanbul’da 3 ölümlü makas kazasında karar

Bakırköy’de bir doğum günü kutlaması dönüşü makas atarak kaza yapan ve araçtaki 3 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy’de 25 Mart 2018 tarihinde alkollü bir şekilde trafikte makas atarak ilerlerken yaptığı kaza sonucu, araçta bulunan 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Yaman Albayraktaroğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme duruşmanın başlamasının ardından cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını sordu.
Sürücü alkollü araç kullanmış
Savcı bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini söyleyerek, olay gecesi Ozan Börekçi’nin doğum günü olması sebebiyle Yaman Albayraktaroğlu ile maktullerin ve müşteki Ezgi Kolukısa’nın birlikte doğum günü yaptıklarını aktardı. Alkol alınan kutlamanın bitmesiyle Ezgi Kolukısa, Ozan Börekçi, Deniz Ulaş Saral ve Çağlar Yılmaz’ın Yaman Albayraktaroğlu idaresindeki otomobile bindiği ve Albayraktaroğlu’nun bu esnada alkollü olduğu açıklandı.
“Aracı süratle kullanarak makas attı”
Mütalaanın devamında Albayraktaroğlu’nun aracı süratle kullandığı ve önündeki araçları ‘makas atmak suretiyle’ geçmeye çalıştığı da anlatıldı. Mütalaada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yolun karşısındaki bariyerlere aracı çarptığı ve çarpmanın etkisiyle 3 gencin yola savrularak hayatını kaybettiği açıklandı. Sanık Albayraktaroğlu’nun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek’ suçundan 2 yıl 6 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi.
“Çok üzgünüm arkadaşlarımı kaybettim”
Savcının mütalaasının ardından savunma yapan sanık Albayraktaroğlu, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek “Çok üzgünüm, yakın arkadaşlarımı kaybettim. Böyle bir şey olsun istemezdim, üzgünüm’ dedi.
Sanığın 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi
Sanığın savunmasının ardından mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Yaman Albayraktaroğlu’nun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de nitelikli olarak yaralanmasına sebep vermek’ suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltıAdıyaman’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Beton mikseriyle çarpışan aracın sürücüsü öldüBeton mikseriyle çarpışan aracın sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.