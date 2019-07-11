İstanbul'da 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kentteki toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesini karara bağladı.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte 30 Ağustos günü toplu ulaşımın ücretsiz olması teklif edildi.

Teklifte, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik ve beraberliğimiz pekiştirmek, toplu ulaşım araçlarının kullanımını özendirmek ve özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu ulaşım araçlarının ücretsiz taşıma yapmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir." denildi.

Plan ve Bütçe - Hukuk - Gençlik ve Spor Komisyonlarında görüşülen teklif olumlu bulunarak rapor haline getirilip meclis gündemine sevk edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, rapor ele alındı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun oylamaya sunduğu rapor oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Alınan karara göre, İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm otobüs, tramvay, metro ve şehir hatlarına ait vapurlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda herhangi bir ücret almadan hizmet verecek.

Karar, meclisin ağustosta tatile girecek olması nedeniyle erken alındı.

