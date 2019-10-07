HABER

İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kentteki 30 bin öğrenci, İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul'da sınırsız eğlenme imkanı bulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerden 30 bin öğrenciye İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul'da sınırsız eğlenme imkanı sunan iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasındaki protokol kapsamında hayata geçirilen "Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum" projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kentte MEB'e bağlı okullarda öğrenim gören 30 bin öğrenciyi kapsayacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza töreni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tonger, çocukların eğlenmesini eğitimin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, öğrencilerin tema parkın farklı konseptteki ünitelerinde ve eğitici alanlarında yenilikler keşfetmesini önemsediklerini kaydetti.

Tonger, "Bu kapsamda projeyle kapılarımızı öğrenci kardeşlerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bizim eğitime ve öğrencilere katkı sağlamamıza olanak tanıdıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 30 bin öğrencimize macera ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını aralayacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Yayla Gölü, kuş gözlemcilerini ağırladıYayla Gölü, kuş gözlemcilerini ağırladı
Din görevlileri, cami bahçelerine fidan diktiDin görevlileri, cami bahçelerine fidan dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsfanbul Tema Park İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenci sınırsız eğlence

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı! Arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de facia! Arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.