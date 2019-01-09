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İstanbul'da 30 kilogram eroin yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:07 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince, Avcılar'da park halindeki bir aracın bagajında ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışından temin ettiği yüklü miktarda eroini İstanbul'da pazarlamayı planladığı belirlenen Ş.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ş.B'nin yasa dışı yollardan yurda soktuğu uyuşturucu maddeye müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. İstihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu Ş.B'nin Avcılar'da olduğu tespit edildi.

Ş.B'nin park ettiği aracın çevresinde jandarma ekiplerince tedbir alındı. Şüphelinin aracın yanına gelmesinin ardından operasyon başlatıldı. Ş.B. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, bagajdaki çanta içerisinde paketler halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, başarılı operasyon nedeniyle jandarma ekiplerine sevgi gösterisinde bulundu.

Şüpheli Ş.B, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanırken, bağlantılı kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, şüphelinin, dikkat çekmemek ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için uyuşturucu madde yüklü aracını güvenlik kameralarının olmadığı ara sokaklara park ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
eroin Jandarma uyuşturucu

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