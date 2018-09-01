HABER

İstanbul'da 39 ilçesinde Yeditepe Huzur -15 Denetlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-15" asayiş denetimleri yapılıyor.

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-15" asayiş denetimleri yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere,İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.

15'inci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve bazı mekanlarda aramalar yapıldı, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı. Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında arama yapıldı. Yolcuların ve sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri didik didik arandı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00' e kadar devam edecek.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Beyoğlu'nda akbil basmasını isteyen otobüs şoförünü bıçakladılarBeyoğlu'nda akbil basmasını isteyen otobüs şoförünü bıçakladılar
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırıİstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Ünlü oyuncu Sefa Zengin ve ailesi ölümden döndü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda iki bomba transfer!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

İstanbul'da özel halk otobüsü şoförüne bıçaklı saldırı

İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

İstanbul'da TOMA kaza yaptı! Sağlık ekipleri sevk edildi

Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Sayısal Loto sonuçları - 1 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonucu (MPİ Canlı Çekiliş İzle)

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 1 Eylül Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.