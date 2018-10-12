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İSTANBUL'DA 39 İLÇESİNDE YEDİTEPE HUZUR-18 DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 21:57 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-18" asayiş denetimleri yapılıyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Melih OKUMUŞ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda il genelinde 39 ilçede 20.00-00.00 saatleri arasında "Yeditepe Huzur-18" asayiş denetimleri yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı.
18'sinci Yeditepe Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi.
Denetimlerden biri TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri İstanbul istikametinde yol kenarındaki denetim noktasıydı. Polis ekipleri TEM otoyolunda şüpheli araçları ve şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurarak denetim noktasına yönlendirildi. Yolcuların ve sürücülerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken kişilerin üzerleri didik didik arandı. Araçların içerisi ve otobüslerin bagaj kısmında Zoro isimli narkotik köpeği arama yaptı. Özel Harekat polisleri denetim noktalarında çevre güvenliği alırken denetimler gece saat 24.00' e kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:
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-ÇAMLICA GİŞELER
-Polislerin araçları durdurması
-Araçlarda arama yapılması
-GBT'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması
-Özel Harekat polisleri
-Yolcu otobüsleri
-Zoro isimli narkotik köpeği
-Bagajların aranması
-Genel bilgi taramasından noktası
-Genel ve detaylar
-MAHMUTBEY
-Polisler
-Araçların aranması
-Polis köpekleriyle arama

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