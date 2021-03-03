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  4. İstanbul’da 4 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

İstanbul’da 4 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

03.03.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da 4 bin kaçak cep telefonu ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan 4 bin 224 cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekiplerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’de bulunan bir iş yeri ve bu iş yeri ile bağlantılı bir depoya gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri 1 milyon 500 bin lirayı bulduğu ifade edilen 4 bin 224 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda ele geçirilen cep telefonlarının yurda kaçak yollardan getirtilerek devletin yüklü miktarda vergi kaybına uğratıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

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