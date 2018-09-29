İstanbul'da 4 bin tekstil ürünü çalan hırsızlar yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - ESENLER’de kapalı kasa kamyonetle işyerine gelerek 200 bin lira değerindeki tekstil ürünü çalan 3 hırsız saatler sonra çaldıklarını satmaya çalışırken poliis tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak için minibüsten atlayan çalışan bir hırsızın kendi aracının altında kalarak yaralandığı öğrenildi. Tekstil ürünleri sahibine teslim edildi.

Esenler, Giyimkent'te geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, bir işyerinin önüne kamyonetle yanaşan hırsızlar, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüphelilerin piyasa değeri 200 bin lira olan 4 bin adet tekstil ürününü geldikleri kamyonete yükledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri minibüsü takibe aldı. Takip sırasında peşlerindeki polis ekiplerini fark eden hırsızlar hızla kaçmaya başladı.

HIRSIZLIK MALLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR